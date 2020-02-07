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"Ъ": иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

Также могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории РФ в течение пяти лет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Процедура получения гражданства РФ может быть упрощена путем отмены положения в законодательстве, согласно которому иностранцы обязаны отказаться от имеющегося гражданства для получения гражданства РФ. Об этом в пятницу сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ. Информацию об изменениях подтвердили изданию в пресс-службе правительства.

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По данным газеты, группа подготовила изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации" в части признания утратившим силу пункт "г" первой части 13-й статьи. Изменения предполагают, что иностранным гражданам будет предоставлена возможность не отказываться от имеющегося гражданства для получения гражданства РФ.

В пресс-службе правительства РФ пояснили "Коммерсанту", что работа над законопроектом скоро будет завершена и после согласования с администрацией президента РФ документ будет направлен в Госдуму.

В свою очередь, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников добавил, что в законе "О гражданстве Российской Федерации" также могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории РФ в течение пяти лет. Более того, может быть исключена необходимость подтверждения законного источника дохода.

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