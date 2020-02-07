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Найденные в заброшенном доме в Чите дети пойдут в школу и детсад после отмены карантина

Дети находятся в реабилитационном центре "Надежда", с ними занимаются педагоги и психолог. Медики провели все необходимые обследования и анализы, которые показали, что оба мальчика и девочка здоровы

ТАСС, 7 февраля. Дети, найденные с отцом в заброшенном доме в Чите, пойдут в школу и детский сад после отмены карантина в образовательных учреждениях в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.

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23 января житель Читы обнаружил в заброшенном полуразрушенном доме без отопления и бытовых условий семью - отца и четырех его детей в возрасте от 3 до 11 лет, дети обогревались в помещении открытым огнем, у них не было средств гигиены и продуктов питания. После этого первую помощь семье оказали общественники, жители Читы собрали необходимую одежду, продукты. Позже выяснилось, что отец детей находится в розыске, его задержали и поместили в следственный изолятор, он - фигурант уголовного дела. Социальные службы и правоохранительные органы стали искать мать детей, которых отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда".

"Дети абсолютно здоровы. После отмены из-за ОРВИ карантина в школе, в которую они должны пойти, два мальчика приступят к занятиям, а девочка пойдет в детский сад в "Надежде". С одним мальчиком, поскольку в школу не ходил, будут заниматься педагоги реабилитационного центра, чтобы подготовить его к первому классу, в который он пойдет с нового учебного года", - сказал представитель министерства.

Сейчас с детьми занимаются педагоги и психолог реабилитационного центра "Надежда". "Они постоянно заняты, активно готовятся к занятиям в школе, у них каждый день буквально расписан. Ходят на разные занятия - образовательный процесс не прерывается, справляются дети хорошо, по субботам они на разных кружках - это уже по интересам самих детей", - пояснил собеседник.

Сразу после того, как несовершеннолетних привезли в "Надежду", медики провели все необходимые обследования, анализы. "Сейчас дети переведены из приемно-карантинного отделения в группы, они адаптировались. Ребята абсолютно здоровы, результаты анализов в полном порядке", - отметили в министерстве.

По данным местных властей, семья с 2017 года поставлена на учет в органы опеки и попечительства администрации Александрово-Заводского района как находящаяся в социально-опасном положении. Сразу после обнаружения семьи в заброшенном здании краевая прокуратура и следственные органы начали проверку, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан"). Мать детей найдена, сейчас с ней работают органы опеки, ранее детский омбудсмен сообщал ТАСС, что не исключено, что детей ей вернут, если женщина найдет работу и будет обеспечена жильем. 

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