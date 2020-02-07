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Китайская вирусная пневмония

Китай отменил налоги и ввел премии для участников борьбы с пневмонией в стране

Также будет отменен НДС для компаний, обеспечивающих доставку населению жизненно необходимых товаров

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайские власти отменили налоговые платежи и будут выдавать поощрительные премии врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов КНР.

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По его данным, такое решение уже одобрено Налоговым управлением страны.

Согласно новым мерам, медицинские принадлежности и препараты, приобретенные по безналичному расчету и выдаваемые сотрудниками в китайских учреждениях и общественных организациях на фоне вспышки коронавируса, не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом и учитываться при расчете заработной платы.

Кроме того, по решению правительства будет отменен НДС для логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку населению жизненно необходимых товаров. Особые налоговые льготы распространятся на национальные предприятия в области транспортных коммуникаций, ресторанного и гостиничного хозяйства, туризма, которые из-за коронавируса в 2020 году зафиксировали существенные убытки.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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