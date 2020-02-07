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В Приморье проверят школу, где учитель разбирал на уроке фразу с нецензурной лексикой

Инцидент произошел в школе №14 в Уссурийске. В отношении педагога проводится служебная проверка

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Управление образования Уссурийска проводит служебную проверку в отношении учителя одной из школ города, который на уроке разбирал с учениками фразу с нецензурными словами, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Ранее в местных социальных сетях распространилось видео, на котором учитель в классе с детьми разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой. Сообщается, что дело происходит в городской школе №14.

"Установлено, что это происходило в 14-й школе в 10-м классе. Установлена личность учителя. Проводится служебная проверка, по ее результатам будут приняты меры", - сообщили в пресс-службе.

В школу №14 Уссурийска, по данным с ее официального сайта, в следующем году должны пойти 124 новых ученика. Всего школу посещают свыше 1,5 тыс. человек.

Теги
РоссияПриморский край
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