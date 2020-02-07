Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило в пятницу министерство государственных земель, транспорта и туризма. Решение Токио, передает информационное агентство Kyodo, связано с тем, что правительство Японии запретило лицам с подозрением на пневмонию нового типа пересекать границы страны.

На борту лайнера находятся 1455 пассажиров и 802 члена команды. Среди них - пять граждан Японии. По данным Токио, на борту несколько десятков человек с симптомами заражения коронавирусом. Представители судна, сообщает Киодо, сейчас обсуждают ответ на просьбу японских властей.

При этом оператор - компания Holland America Line лайнера Westerdam сообщил, что судно не находится в режиме карантина. "Судно не находится на карантине, и на борту нет известных случаев коронавируса", - говорится в сообщении компании.

Лайнер с 1 тыс. 455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы на остров Исигаки и город Наха (Окинава) на юге страны, а также посетить Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока). Конечной точкой маршрута должна была стать Йокогома, откуда планировалась начать новый тур. Все эти планы были отменены.

Holland America Line подтвердила получение уведомления, что правительство Японии не разрешит "Вестердаму" заходить в японские порты. "Мы быстро работаем над разработкой альтернативных планов и постоянно информируем гостей по мере поступления информации", - отметила компания.

По некоторым сведениям, прорабатывается возможность возвращения судна обратно в Гонконг. Однако местные власти на днях объявили о временном закрытии двух действующих в городе портовых морских терминалов для причала океанских лайнеров. На одном из этих причалов "Кай Так" с минувшей среды находится на карантине другой лайнер World Dream в связи с подозрением случаев коронавирусной инфекции.

Лайнер Westerdam следует из Гонконга, где также отмечено существенное число зараженных. Сейчас он находится в районе курортного острова Исигаки и 8 февраля планировал зайти в порт города Наха - административного центра южного острова Окинава, популярного среди туристов из Китая.

В настоящее время в порту Иокогама радом с Токио на двухнедельном карантине стоит японское круизное судно Diamond Princess. У него на борту - 3,7 тыс. человек из более чем 50 стран, в том числе более двух десятков россиян. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у 61 туриста и члена команды диагностировано заражение вирусом 2019-nCoV. Граждан РФ среди них нет.

Как рассказал ТАСС россиянин Олег Щербаков, путешествующий на лайнере вместе с семьей, из-за карантина туристам на судне запрещено покидать каюты. По сведениям российского посольства, карантин может продлиться до 20 февраля.