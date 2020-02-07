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Китайская вирусная пневмония
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В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом

С 10 февраля носить маски в обязательном порядке будут работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели и медики

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Масочный режим введут в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации в пятницу.

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"Такое решение было принято накануне городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обязательном порядке носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики - все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей", - говорится в сообщении на сайте. На улице маски носить не обязательно, только в помещениях, менять маски необходимо через каждые два часа.

Ограничения вводятся и на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях образования, на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита. "Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Татьяны Скорик.

Ответственность за соблюдение масочного режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий города.

Ограничение на продажу масок

На заседании городской КЧС отмечали, что масок в аптеках города хватит всем, при этом введено ограничение на их продажу. "Сейчас у нас на складах имеется порядка 40 тыс. штук, а 12 февраля планируем получить еще 50 тыс. масок. Они в дороге. На прошлой неделе введено ограничение на продажу - 15 масок в одни руки", - цитирует пресс-служба мэрии директора краевого бюджетного учреждения "Фармация" Дениса Улыбышева.

В хабаровских аптеках отмечается повышенный спрос на маски, есть и факты спекуляции, говорится в сообщении министерства здравоохранения Хабаровского края, размещенном в Instagram. Средства индивидуальной защиты скупают оптом для дальнейшей перепродажи с наценкой или для вывоза в Китай. "Под видом юридических лиц пытаются скупить сто тысяч масок, двести, триста тысяч. На складах города Хабаровска три недели назад было порядка полумиллиона масок… Изделия уже скупили", - говорится в сообщении.

В хабаровских школах, лицеях, гимназиях и детских садах проводится обязательная дополнительная дезинфекция, организованы медосмотры в режиме "утреннего фильтра". Домой отправляют как больных детей, так и сотрудников. Также запрещен прием без медицинской справки в дошкольные и общеобразовательные учреждения ребят, отсутствовавших три дня.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. Грипп диагностирован у 24 человек. Карантин из-за ОРВИ введен в двух хабаровских школах и еще в 58 классах 18 школ. Также детей временно не принимают в группах 12 детских садов.

Как сообщила ТАСС главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова, случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае не выявлено. Под карантином находится 24 прибывших в регион гражданина КНР, они пробудут в карантинном пункте две недели.

О коронавирусе

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.

В новость внесены изменения (09:12 мск) - добавлена информация регионального Минздрава

Теги
РоссияХабаровский крайКитайская вирусная пневмония
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