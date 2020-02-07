Юристы не видят нарушения закона в возможной депортации из РФ иностранцев с коронавирусом

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Решение о депортации иностранных граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, может быть принято в интересах национальной безопасности и защиты жителей страны. Опрошенные ТАСС юристы не видят нарушений закона в данной процедуре и считают ее нормальной практикой.

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3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании национального плана по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Кроме того, постановлением правительства коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Иностранцы с общественно опасными болезнями подлежат депортации. В сентябре МВД России внесло в правительство законопроект, уточняющий порядок депортации иностранных граждан с такими заболеваниями.

"Такая норма в законодательстве есть, это нормальная практика <...> К примеру, лицо страдает каким-либо инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, раньше это была лепра, туберкулез, сейчас вот возник коронавирус", - рассказал ТАСС юрист Асад Юсуфов. Он пояснил, что сам факт заболевания может быть основанием для депортации иностранца, его пребывание в России может быть признано нежелательным.

Этические нормы

Юристы сошлись во мнении, что с этической точки зрения данная процедура может быть подвержена критике, но она обусловлена сохранением безопасности и жизни жителей России. "С точки зрения этики, конечно, это выглядит довольно осуждаемо и <...> неприятно <...> Но тут ставится под удар жизнь и здоровье целых городов, поэтому с точки зрения, скажем, обеспечения безопасности жизни - это вполне обоснованно", - уточнил Юсуфов.

Юрист и адвокат Тимур Маршани также считает, что при возникновении опасных неизвестных вирусов предпринимаемые меры должны быть строгими. "Является ли это этическими нормами соблюдения дружественных отношений? Нет, не является. Но мы должны исходить из приоритета интересов нашего государства", - сказал он.

Процедура

Как пояснил Юсуфов, депортация может осуществляться только по решению суда. В случае принятия такого решения, иностранный гражданин, временно пребывающий на территории России, должен самостоятельно в течение трех дней покинуть страну. Иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, обязаны это сделать в течение 15 дней.

"Если принято решение о нежелательности пребывания, проживания в Российской Федерации, то иностранный гражданин может быть принудительно и под контролем выслан из страны, - уточнил юрист. - Конечно, любой иностранный гражданин может обжаловать это, но на практике шансы, что он суд выиграет, практически равны нулю".

Юсуфов уточнил, что депортация иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания, согласно российскому законодательству, осуществляется Главным управлением по вопросам миграции МВД, а также иными федеральными и территориальными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. "Нарушения закона здесь нет, мы действуем в рамках четко ограниченных процедур", - добавил Маршани.