Очевидец сообщил, что на борту лайнера Westerdam находятся семь россиян

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 февраля. /ТАСС/. Не менее семи граждан РФ находятся на борту круизного лайнера Westerdam, которое столкнулось с отказом властей Японии на заход в порты страны, поскольку у него на борту якобы есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую коронавирусом 2019-nCoV. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил с борта судна россиянин по имени Алексей, путешествующий с семьей.

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"Тревожных симптомов ни у кого не выявлено", - отметил он. По его словам, среди пассажиров лайнера - европейцы, корейцы, японцы и туристы из Таиланда.

"С материкового Китая и Гонконга никого нет, их не пустили на борт", - уточнил собеседник. В связи с отказом на заход в Японию в настоящее время пассажиры, отметил он, ожидают новостей от капитана об изменении маршрута.

Компания - оператор судна Holland America Line подчеркивает, что оно "не находится на карантине, и на борту нет известных случаев коронавируса".

Лайнер с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы на остров Исигаки и город Наха (Окинава) на юге страны, а также посетить Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока). Конечной точкой маршрута должна была стать Йокогома, откуда планировалась начать новый тур. Все эти планы были отменены.

Holland America Line подтвердила получение уведомления, что правительство Японии не разрешит Westerdam заходить в японские порты. "Мы быстро работаем над разработкой альтернативных планов и постоянно информируем гостей по мере поступления информации", - отметила компания.

По некоторым сведениям, прорабатывается возможность возвращения судна обратно в Гонконг. Однако местные власти на днях объявили о временном закрытии двух действующих в городе портовых морских терминалов для причала океанских лайнеров. На одном из этих причалов "Кай Так" с 5 февраля находится на карантине другой лайнер World Dream в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции у находящихся на борту.