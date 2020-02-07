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В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Пользователи ранее сообщили, что после попытки запуска устройство блокирует некоторые функции
Описание
© AP Photo/Jae C. Hong

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Так в компании прокомментировали информацию о появлении надписи This TV is not fully functional in this region. 

"Подобная информация на экранах ТВ указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не cоответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. В этой связи, производитель не может гарантировать доступность всех функций в cтране проживания пользователя", - сообщили ТАСС в компании. 

Как уточняется, информация о доступности функций в зависимости от региона поставки указана в инструкции пользователя. "Мы рекомендуем покупать продукцию только у официальных ретейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться вcеми функциями изделия и также поддержкой производителя", - добавили в Samsung. 

Ранее пользователи в интернете сообщили о неполадках в работе телевизоров Samsung. В частности, после попытки запуска телевизор блокирует некоторые функции у россиян. 

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