В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Так в компании прокомментировали информацию о появлении надписи This TV is not fully functional in this region.

"Подобная информация на экранах ТВ указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не cоответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. В этой связи, производитель не может гарантировать доступность всех функций в cтране проживания пользователя", - сообщили ТАСС в компании.

Как уточняется, информация о доступности функций в зависимости от региона поставки указана в инструкции пользователя. "Мы рекомендуем покупать продукцию только у официальных ретейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться вcеми функциями изделия и также поддержкой производителя", - добавили в Samsung.

Ранее пользователи в интернете сообщили о неполадках в работе телевизоров Samsung. В частности, после попытки запуска телевизор блокирует некоторые функции у россиян.