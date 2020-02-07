Лучших научных журналистов и авторов научно-популярных проектов наградят в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Официальная церемония награждения финалистов и лауреатов VI Всероссийской премии "За верность науке" пройдет в пятницу в Москве. Всего на конкурс было подано 312 заявок, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

Экспертный совет премии, в который вошли известные ученые и популяризаторы науки, оценивал заявки по 11 номинациям, из них три были введены в этом году впервые: "Лучшая научная редакция", "Лучший медийный проект по нацпроекту "Наука" и "Студенческий медиапроект о науке".

В шорт-лист премии вошли, в частности, в номинации "Лучший проект о науке в социальных сетях": научно-просветительский проект "Антропогенез.ру", сообщество "Открытый космос", сообщество "Образовач". В номинации "Лучший научно-популярный проект года": фильм "Разноцветная Вселенная", цикл лекций от ученых в формате stand-up Science Slam и фестиваль "Science Bar Hopping". На приз за лучший "Студенческий медиапроект о науке" претендуют проект "Наука на Урале", объединенное студенческое СМИ "Мегабайт" (Университет ИТМО) и "Научные итоги года" Балтийского федерального университета им. И. Канта.

В номинации "КЛАССная наука" за победу будут бороться первый исторический научно-популярный конкурс "Битва истфаков", проект "КЛАССный ученый" и проект "Практикум по наноматериалам и нанотехнологиям". В номинации "Лучший телевизионный/радиопроект о науке" - культурно-просветительский центр "Архэ", радиопрограмма "Родина слонов" (радиостанция "Говорит Москва") и программа "Не факт!" (телеканал "Наука"). На звание "Лучшая научная редакция" претендуют научно-популярное издание "N+1", редакция ТАСС "Наука" и "Вести.Наука".

В категории "Лучший детский проект о науке" в число номинантов вошли проект "Микроистория", проект "Science Slam School" и проект "Краткая история всего". На "Лучший фотопроект о науке" претендуют исследование колонии капских голых землекопов в МГУ, фотоконкурс "Снимай науку!" и научный календарь "Модельные организмы" 2020 год. А на приз за "Лучшее периодическое печатное издание о науке" - научно-популярный журнал "За науку" (МФТИ), научно-популярный журнал "В мире науки" и журнал "Популярная механика".

Среди номинантов в категории "Лучший онлайн-проект о науке" в шорт-лист вошли проект "КиберЛенинка", блог "Zelenyikot" и проект "Arzamas.academy". А в номинации "Лучший медийный проект по нацпроекту "Наука" - портал "Будущее России. Национальные проекты", "#Нацпроект "Наука" издания "Индикатор" (Indicator.Ru), а также презентационный фильм "Лаборатория арктического биомониторинга".

Число заявок увеличивается

Заявки на конкурс принимались с 23 декабря 2019 года по 26 января 2020 года. К участию были приглашены журналисты, СМИ и фотографы, освещающие темы развития отечественной науки. Также свои работы представили ученые и бизнесмены, которые внесли значительный вклад в поддержку престижа научной деятельности и популяризации научных достижений России.

Всего на конкурс, по данным министерства, в этом году было подано 312 заявок, треть которых составили конкурсные проекты из регионов России. В топ-3 номинаций по количеству поступивших заявок вошли: "Лучший научно-популярный проект года", "Лучший онлайн-проект о науке" и "Лучший проект о науке в социальных сетях".

Учредителем премии "За верность науке" традиционно выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Партнеры мероприятия - Министерство просвещения РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова и Российская академия наук, Благотворительный Фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", одним из приоритетных направлений деятельности которого является популяризация научных достижений.

Всероссийская премия "За верность науке" учреждена Минобрнауки РФ в 2014 году с целью поощрения популяризаторов, журналистов, ученых и представителей бизнеса, внесших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение. Ее цель - выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации.