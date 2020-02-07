Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Произвести в апреле - мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике", - говорится в тексте указа.

Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей. Кроме того, данную выплату получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов.

Выплату в размере 50 тыс. рублей получат труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев. Аналогичные денежные средства получат также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением данного указа.

В конце января президент России Владимир Путин по итогам заседания Российского организационного комитета "Победа" поручил правительству к 1 марта представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.