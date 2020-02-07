Российская делегация вылетела на переговоры Путина и Лукашенко с задержкой в два часа

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет Специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов РФ и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко - с двухчасовой часовой задержкой. Изначально вылет спецборта был запланирован на восемь утра.

На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром. По графику, начало переговоров Путина и Лукашенко намечено на 12 часов дня, 7 февраля. Как анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи в четверг вечером, сообщило агентство БелТА.