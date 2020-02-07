Посольство РФ работает над выполнением просьб россиян, находящихся на лайнере в Японии

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии в тесной координации с японским внешнеполитическим ведомством ведет постоянную работу по выполнению просьб, поступающих от граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в российском посольстве.

"Мы держим контакт со всеми россиянами, находящимися на борту, получаем их просьбы и ведем постоянную работу по их выполнению", - подчеркнули в посольстве, отметив, что в основном эти просьбы связаны с лекарствами и средствами гигиены.

Ранее Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии объявило, что граждан РФ нет среди 41 пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых дополнительно выявлено заражение коронавирусом 2019-nCoV. В посольстве РФ в Японии эту информацию также подтвердили. Среди зараженных, по данным японского ведомства, 21 гражданин Японии, а также граждане Австралии, Аргентины, Канады и США. Россиян не было также и среди 20 зараженных на Diamond Princess, которые ранее уже были сняты с судна. В настоящее время они распределены по японским больницам.

Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек - граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин до 20 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.