Население Шанхая призвали оставаться дома еще две недели из-за коронавируса

ШАНХАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Население Шанхая призывают по возможности не выходить из дома еще как минимум две недели, чтобы сдержать распространение пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Как пишет в пятницу газета Shanghai Daily , с соответствующей рекомендацией выступил руководитель специальной рабочей группы по контролю и профилактике коронавируса доктор Чжан Вэньхун, который также является главой инфекционного отделения больницы Хуашань.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Пожалуйста, оставайтесь дома еще две недели. Мы не отдыхаем дома, а боремся. Каждый, кто остается дома, принимает участие в борьбе с вирусом", - приводит издание его слова.

Как указал эксперт, инфекцию можно предотвратить, а большинство случаев заболевания проходят в легкой форме. "До разработки специализированных препаратов против коронавируса, мы будем индивидуально подходить к лечению каждого пациента. Самое эффективное лекарство - это собственный иммунитет пациента. Мы также помогаем активировать иммунитет в первые две недели", - сказал Чжан Вэньхун.

По словам другого врача, доктора Лу Хунчжоу из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения, перенесшие вызванную новым типом коронавируса пневмонию пациенты не являются заразными и не испытывают каких-либо длительных осложнений. Эксперты в настоящее время сходятся во мнении, что лучший способ сдержать распространение заболевания в городе - это оставаться дома и избегать посещения любых людных мест.

Борьба с коронавирусом в Шанхае

В числе основных рекомендаций местных властей к населению города - частое мытье рук, ношение защитной маски, а также призыв не посещать общественные места без особой необходимости.

В борьбе с коронавирусом в Шанхае в эти дни наступает решающий момент. Администрация города усилила меры санитарного контроля на фоне возвращения населения в мегаполис после начавшихся 24 января каникул по случают китайского Нового года. На вокзалах, аэропортах и автомобильных пунктах пропуска на границе города установлены санитарные посты для проверки температуры тела всех, кто прибывает в Шанхай. Измеряют ее теперь и сотрудники охраны на входе в жилые комплексы. При любых подозрениях на инфекцию людей отправляют на карантин на 14 дней в специально отведенные для этого места.

Масштабы вспышки заболевания

Согласно официальной статистике, коронавирус выявлен в Шанхае у 269 человек. Среди заболевших 140 мужчин и 129 женщин. В числе инфицированных есть семимесячный младенец. Более 130 заболевших либо являются жителями провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции, либо совершали туда поездку.

Самое большое число инфицированных в Шанхае зарегистрировано в новом районе Пудун. В настоящее время лишь один подтвержденный случай заболевания пневмонией нового типа в городе завершился летальным исходом. Порядка 166 человек сейчас находятся в Шанхае под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.