В ОБСЕ призвали расследовать нападение на журналистку "Новой газеты" и адвоката

ТАСС, 7 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал расследовать нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном.

"Я крайне обеспокоен сообщениями о нападении на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и юриста Марину Дубровину вчера вечером в российском Грозном. Я жду больше деталей по этому делу и призываю власти расследовать этот инцидент в ближайшее время", - отмечается на странице Дезира в "Твиттере".

В пятницу "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 у входа в гостиницу "Континент" в Грозном было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.