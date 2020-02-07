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В ОБСЕ призвали расследовать нападение на журналистку "Новой газеты" и адвоката

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что ждет больше деталей по этому делу

ТАСС, 7 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал расследовать нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном.

"Я крайне обеспокоен сообщениями о нападении на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и юриста Марину Дубровину вчера вечером в российском Грозном. Я жду больше деталей по этому делу и призываю власти расследовать этот инцидент в ближайшее время", - отмечается на странице Дезира в "Твиттере".

В пятницу "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 у входа в гостиницу "Континент" в Грозном было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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