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Китайская вирусная пневмония
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Россия может принять дополнительные меры по эвакуации граждан из Уханя

Посол России в Китае Андрей Денисов назвал сложной прошедшую операцию по вывозу россиян из провинции Хубэй

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Москва может предпринять дополнительные действия по эвакуации граждан России, которые остались в центральной китайской провинции Хубэй, охваченной заболеванием, вызванным новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу журналистам посол РФ в Китае Андрей Денисов.

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"Сейчас там (в провинции Хубэй) продолжают оставаться десятки и даже сотни представителей тех государств, которые, вроде бы, уже эвакуацию осуществили", - сказал он. "Возможно, будут приняты какие-то дополнительные меры. Могут быть (меры) и с нашей стороны, мы пока не знаем, как будет ситуация развиваться", - указал дипломат.

Эвакуация россиян

Дипломат отметил, что операция по эвакуации российских граждан из охваченной вспышкой пневмонии китайской провинции Хубэй была очень сложной с точки зрения подготовки и реализации.

"Не скрою, операция оказалась очень сложной. Это тот самый случай, когда сложность во благо, потому что она, эта ситуация, позволила нам протестировать собственные мобилизационные способности", - рассказал он. "На различных этапах работы по организации вывоза наших соотечественников из провинции Хубэй у нас было занято до 30 работников посольства. Они были разбиты на группы, работали в несколько смен, делая небольшой перерыв на несколько часов ночью, да и то не всегда", - добавил посол.

Как рассказал Денисов, благодаря проделанной работе посольству удалось отыскать и установить связь с российскими гражданами, а потом организовать их доставку в аэропорт Уханя, для чего потребовалось арендовать и направить несколько автобусов. "В городах провинции Хубэй многие жили за 400-500 км (от Уханя). Один автобус у нас за день проехал 840 км", - сказал дипломат. "Мы не потеряли ни одного человека по пути и доставили всех примерно в одно время. Ждать в аэропорту - каждый из нас имеет подобный опыт. Но люди взволнованы, кто-то подавлен, кто-то не очень хорошо себя чувствует, есть маленькие дети", - пояснил он.

"Я бы хотел напомнить, что Хубэй - это, действительно, зона заражения, эпицентр эпидемии. Из всех зарегистрированных в Китае случаев заболевания этим коронавирусом, более 70% приходятся на провинцию Хубэй, а на четыре провинции других, самых близких, либо 4%, либо 3%", - подчеркнул дипломат. "То есть, как видите разрыв большой, и, действительно, концентрация коронавируса достаточно велика. Поэтому, те чрезвычайно жесткие меры, близкие к военному положению, которые приняло правительство Китайской Народной Республики на территории провинции Хубэй и в городе Ухань, они, безусловно, оправданы в сложившейся ситуации", - добавил он.

По оценке посольства РФ, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.

 

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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