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Таможенники в Забайкалье помешали россиянину вывезти в Китай антикварный самовар

Его изготовили в дореволюционное время мастера "Торгового дома братьев Шемариных", он является культурной ценностью

ТАСС, 7 февраля. Таможенники Забайкальского края пресекли попытку вывоза из России в Китай старинного тульского самовара, который изготовили в дореволюционное время мастера "Торгового дома братьев Шемариных". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Читинской таможни.

"Гражданин России пытался на легковом автомобиле вывезти самовар в Китай. Он сказал, что вез старинную вещь в подарок гражданину КНР. Проведенная экспертиза установила, что самовар относится к категории культурных ценностей, изготовлен до 1917 года. Самовар изъят, возбуждены административные дела", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, на угольном самоваре, изготовленном из латуни, имеется маркировка "Тула" и "Товар торгового дома братьев Шемариных". "Вывоз культурных ценностей возможен на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого Министерством культуры РФ или его территориальными органами", - напомнили в таможне.

История купцов братьев-самоварщиков Шемариных началась с их отца, который был выходцем из простого народа. Кузнец Иван Шемарин, получив вольную, переехал с семьей в Тульскую губернию в 1887 году, где и начал самоварное дело. К нему несколько лет спустя присоединились и повзрослевшие сыновья. Самовары Шемариных славились на всю Россию. Их называли "Национальной русской гордостью".

Теги
РоссияЗабайкальский край
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