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Китайская вирусная пневмония

В генконсульстве РФ рассказали о состоянии россиян на борту лайнера World Dream

В диппредставительстве сообщили, что у россиян на борту помещенного в карантин в Гонконге судна жалоб нет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гонконге поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися на борту помещенного в карантин круизного лайнера World Dream, у них нет жалоб. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в пятницу в Facebook.

"Все граждане размещены в отдельных каютах, они обеспечены питанием, им предоставлена возможность связываться с родственниками по телефону и через интернет. Каких-либо жалоб от них в генконсульство не поступало. На борту находятся медицинские работники, проводится дезинфекция", - отметили в дипмиссии.

Лайнер вернулся в Гонконг в среду из Тайваня. С 19 по 24 января на его борту во время предыдущего плавания из Гуанчжоу во Вьетнам находились трое китайцев, у которых впоследствии диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV. Сейчас на борту корабля находится около 1,8 тыс. пассажиров (90% из них жители Гонконга) и столько же членов экипажа. У 30 сотрудников во время плавания были выявлены тревожные симптомы, такие как простуда и кашель.

В четверг генконсульство РФ сообщило, что на борту лайнера находится четыре гражданина России - все они члены экипажа. Состояние их здоровья нормальное, тревожных симптомов не наблюдается.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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