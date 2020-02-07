В следственном департаменте МВД создали подразделения по борьбе с IT-преступлениями

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. МВД России создало в структуре следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия отдельные подразделения для борьбы с преступлениями, совершенными с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"В следственном департаменте МВД России и территориальных органах предварительного следствия созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - рассказали в пресс-центре.

В ведомстве отметили, данная мера стала необходимой, так как полицейским следователям все чаще приходится расследовать преступления такого рода. "В 2019 году зарегистрировано почти 300 тыс. уголовно наказуемых деяний данной категории. Число преступлений, расследованных следователями МВД России, возросло на 62% и превысило 45,5 тыс.", - отметили в пресс-центре.

В ноябре 2019 года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что МВД создаст подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе совершенные с помощью интернета. Новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел.