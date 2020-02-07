Чеченский омбудсмен назвал провокацией нападение на журналистку и адвоката в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев назвал нападение в Грозном на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину провокацией с целью испортить имидж региона.

"Безусловно, это неприятный инцидент. Уверен, что это провокация, которая направлена в первую очередь на то, чтобы навредить имиджу Чеченской Республики, а также против властей республики. Думаю, что правоохранительные органы во всем разберутся и накажут виновных", - сказал он в пятницу журналистам.

Ранее "Новая газета" сообщила, что поздно вечером 6 февраля в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Как сообщила ТАСС правозащитница Хеда Саратова, полиция выясняет обстоятельства нападения. В Союзе журналистов России высказали возмущение в связи с произошедшим, отметив, что организация будет следить за расследованием инцидента.