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Дело Наамы Иссахар
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Защита Иссахар будет добиваться ее оправдания в российском суде

Адвокаты помилованной в России израильтянки подадут кассационную жалобу на приговор и обратятся в ЕСПЧ
Наама Иссахар (в центре) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Наама Иссахар (в центре)
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Защита осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в сообщении защиты, поступившем в ТАСС.

"Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года и апелляционное определение Московского областного суда от 19 декабря 2019 года, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной", - говорится в заявлении.

"Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании", - сообщила защита девушки.

Теги
РоссияИзраильДело Наамы Иссахар
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