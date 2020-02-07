Отец двоих возвращенных из Сирии в Россию детей заберет их к себе в Астрахань

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двое из 26 детей, ранее доставленных из Сирии в Москву, вернутся на родину в Астраханскую область, сообщил ТАСС их отец.

"Я уже с ними рядом, мы находимся в реабилитационном центре в Москве. Как только нам разрешат поехать домой, мы вернемся в Астрахань", - сказал папа девочек.

По словам мужчины, его дочери родились в России в 2011 и 2013 годах. "После развода мама [бывшая супруга] их тайно увезла. Сейчас, наконец, мы встретились, благодаря поддержке властей нашей страны. Была проделана большая работа, все сработали четко. Наша встреча была эмоциональной, они меня узнали", - добавил мужчина.

В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей. По ее данным, возраст детей - от двух до 17 лет. Сейчас дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НМИЦ).

В Сирии и Ираке находятся десятки детей россиян, воевавших на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" либо заключавших браки с боевиками. В 2017 году террористы стали отправлять таких детей в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы пополнить свои ряды. С 2017 года уполномоченный по правам ребенка в РФ вместе с рядом ведомств ведет работу по возвращению детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта..