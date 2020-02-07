Во Франции Apple оштрафована на €25 млн за программирование старения устройств

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции оштрафовало корпорацию Apple на €25 млн по итогам расследования обвинений в преднамеренном ухудшении работы ее устройств за счет обновлений операционной системы. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

"Расследование DGCCRF по запросу парижской прокуратуры, начатое 5 января 2018 года, действительно показало, что владельцы (смартфонов) iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства", - говорится в заявлении. Регулятор напоминает, что это происходило на устройствах со старыми аккумуляторами, поскольку изменения были нацелены именно на продление времени их работы. "Не имея возможности вернуться к прошлой версии системы, пользователи были вынуждены покупать новые аккумуляторы или даже новые телефоны", - уточняется в заключении.

"В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования, согласно которым отсутствие информации признавалось как недобросовестная коммерческая практика, осуществляемая преднамеренно. В рамках (мирового) соглашения с прокурором компании Apple было предложено заплатить €25 млн и опубликовать в течение месяца пресс-релиз на своем сайте", - поясняет регулятор.

В то же время коммюнике никак не упоминает 15 тыс. пользователей, чьи жалобы легли в основу запроса ассоциации "Долой запрограммированное устаревание" (HOP, буквы латинские), послужившего толчком к расследованию. Как сообщает газета Le Parisien, DGCCRF не смогло рассчитать индивидуальный ущерб для каждого из них, а потому компенсации им придется добиваться в рамках стандартного судебного процесса.

В декабре 2017 года компания Apple подтвердила, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватает, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, Apple внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов. Против компании были поданы многочисленные иски во многих странах мира. На этом фоне корпорация пообещала снизить в 2,5 раза цены на замену аккумуляторов в старых моделях устройств.