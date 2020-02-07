Более 50 россиян задержано по требованию США за границей с 2008 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. США с 2008 года добились задержания в третьих странах 53 россиян, к задержанным американцы относятся предвзято и подвергают психологическому воздействию. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе МИД РФ о состоянии прав человека в странах мира.

"В общей сложности с 2008 года по американским ордерам в третьих странах были задержаны 53 российских гражданина. Экстрадированные в США россияне, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны американских следственных органов и судов, - отметили в министерстве. - К ним применяют меры психологического воздействия. Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам".

В Москве напомнили, что в апреле 2019 года была приговорена к тюремному заключению гражданка РФ Мария Бутина. В период следствия, как констатировали российские дипломаты, ее содержали в жестоких условиях и грозили длительным сроком, заставив ее таким образом пойти на сделку с обвинением и оговорить себя.

"В нарушение обязательств по двусторонней Консульской конвенции американские власти не уведомляют российские загранучреждения в надлежащий трехдневный срок о задержании российских граждан. США категорически отказываются пересматривать вынесенные в отношении россиян приговоры, несмотря на их очевидную несправедливость, - резюмировали в МИД РФ. - Предложения российской стороны о передаче Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках механизма перевода осужденных в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года отвергаются. Соображения гуманитарного характера в расчет не берутся".