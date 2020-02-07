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Артур Гугкаев стал и.о. главы ФСИН по Северной Осетии

Бывшего главу ведомства Юрия Емельянова ранее задержали по делу о растрате

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель начальника ФСИН по Республике Северная Осетия - Алания Артур Гугкаев стал временно исполняющим обязанности начальника управления. Об этом ТАСС сообщили в УФСИН по региону.

Ранее в пятницу в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России ТАСС сообщили, что начальник УФСИН по Республике Северная Осетия - Алания Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.

Гугкаев работает в системе исполнения наказаний с 1993 года, в апреле 2016-го он был назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания.

Емельянов занимал должность главы УФСИН с 19 сентября 2016 года. С 1997-го он работал в органах ФСИН на различных должностях, включая должность начальника отдела управления собственной безопасности ФСИН и главного инспектора уголовно-исполнительной системы.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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