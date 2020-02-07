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Паводок в Иркутской области

Хуснуллин недоволен работой по восстановлению после паводков в Иркутской области

Вице-премьер отметил, что намерен в течение ближайшего месяца посетить пострадавшие при паводках территории

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области, недоволен тем, как реализуется программа восстановления пострадавших территорий. Об этом он сообщил журналистам после всероссийского селекторного совещания.

"По Иркутску я недоволен ходом реализации программы, вижу, что много сделано, - это объективно, но еще больше можно сделать", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что намерен в течение ближайшего месяца посетить пострадавшие при паводках территории с тем, чтобы узнать, какие проблемные вопросы остаются незакрытыми и какие решения необходимы.

"В течение ближайшего месяца выеду в Иркутск, разберусь сам, посмотрю на все, посмотрю, что можно сделать для того, чтобы все решения принять и ускорить все необходимые действия, чтобы мы могли всех, кого положено, переселить в новые дома, построить новые объекты социальной сферы", - добавил вице-премьер.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьХуснуллин, Марат ШакирзяновичПаводок в Иркутской области
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