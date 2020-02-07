{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мать девочки, которую пять лет не забирают из московской клиники, пожаловалась на судью

В жалобе отмечается, что судья не приняла и отказала в проведении судебной медицинской экспертизы с физическим осмотром девочки, а также рассмотрела дело в отсутствии матери, которая была на больничном

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мать девочки, которую в течение пяти лет не забирают из клиники, подала жалобу на судью Пресненского суда Наталью Каржавину, принявшую решение ограничить права родителей на ребенка и передать ее в органы опеки.

"Прошу инициировать привлечение федерального судьи Пресненского районного суда Москвы Каржавиной Н. С. к дисциплинарной ответственности за допущенные процессуальные нарушения", - говорится в жалобе матери девочки Татьяны Максимовой в квалификационную коллегию судей, с текстом которой ознакомился ТАСС.

В документе отмечено, что в ходе заседания заявленные адвокатами Максимовой ходатайства об истребовании письменных доказательств по данному делу, на которые истцы ссылаются устно, судья Каржавина не приняла и отказала в проведении судебной медицинской экспертизы с физическим осмотром девочки, а также рассмотрела дело в отсутствии Максимовой, которая была на больничном.

Все это, по мнению заявительницы, является нарушением Гражданского процессуального кодекса РФ.

5 февраля Пресненский суд Москвы решил передать в органы опеки дочку Максимовой. Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает.

Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Непогода помешала делегации РФ приземлиться в Сочи для участия в переговорах с Лукашенко
Лайнер пришлось отправить на запасной аэродром в Минеральных Водах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС