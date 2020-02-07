Мать девочки, которую пять лет не забирают из московской клиники, пожаловалась на судью

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мать девочки, которую в течение пяти лет не забирают из клиники, подала жалобу на судью Пресненского суда Наталью Каржавину, принявшую решение ограничить права родителей на ребенка и передать ее в органы опеки.

"Прошу инициировать привлечение федерального судьи Пресненского районного суда Москвы Каржавиной Н. С. к дисциплинарной ответственности за допущенные процессуальные нарушения", - говорится в жалобе матери девочки Татьяны Максимовой в квалификационную коллегию судей, с текстом которой ознакомился ТАСС.

В документе отмечено, что в ходе заседания заявленные адвокатами Максимовой ходатайства об истребовании письменных доказательств по данному делу, на которые истцы ссылаются устно, судья Каржавина не приняла и отказала в проведении судебной медицинской экспертизы с физическим осмотром девочки, а также рассмотрела дело в отсутствии Максимовой, которая была на больничном.

Все это, по мнению заявительницы, является нарушением Гражданского процессуального кодекса РФ.

5 февраля Пресненский суд Москвы решил передать в органы опеки дочку Максимовой. Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает.

Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.