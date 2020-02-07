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Китайская вирусная пневмония
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Власти Сингапура повысили уровень эпидемиологической опасности

Министр здравоохранения Сингапура подчеркнул, что ключевым моментом является скорейшее установление локальных источников распространения коронавируса

СИНГАПУР, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура повысили уровень эпидемиологической опасности в стране до "оранжевого", который применялся во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения Гань Ким Юн.

"Это означает агрессивные действия властей, чтобы остановить или ограничить дальнейшее распространение вируса", - уточнил он. По его словам, "следующий уровень эпидемиологической опасности - "красный" - будет означать пандемию в стране". "Правительство было готово к подобному развитию событий, и мы знаем, какие меры предпринять", - заверил глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что "ключевым моментом является скорейшее установление локальных источников распространения коронавируса, а также установления контроля за ними".

Теги
СингапурКитайская вирусная пневмония
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