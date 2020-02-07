Непогода помешала делегации РФ приземлиться в Сочи для участия в переговорах с Лукашенко

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет Специального летного отряда "Россия" не смог приземлиться в Сочи по погодным условиям и был перенаправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды, сообщает корреспондент ТАСС. На борту самолета Ил-96 находится часть российской делегации, направлявшейся в Сочи на переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, и журналисты кремлевского пула.

Лайнер около часа кружил над Черным морем в ожидании благоприятной погоды, однако из-за сильного попутного ветра не смог приземлиться. Как сообщил капитан воздушного судна, "погода в Сочи только ухудшилась". Поэтому, по его словам, "было принято решение уйти на запасной аэродром Минеральные Воды".

Ранее вылет этого же спецборта из московского аэропорта Внуково был задержан на два часа. Причиной стал снежный буран с сильным боковым ветром.

На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи около 13 часов. Как анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Лукашенко прилетел в Сочи в четверг вечером, сообщило агентство БелТА.