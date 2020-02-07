Суд оштрафовал хоккеиста московского "Спартака" Котляревского за поддельные права

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. хоккеиста московского "Спартака" Михаила Котляревского за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Котляревского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование подложного водительского удостоверения"), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.", - сказали в суде.

В июле 2019 года автомобиль BMW под управлением 22-летнего хоккеиста остановили сотрудники ГИБДД на севере Москвы. Спортсмен вину не признал, заявив, что не знал, что права поддельные.