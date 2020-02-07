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Валерия Гаркалина госпитализировали с воспалением легких

Актера доставили в одну из московских больниц
Валерий Гаркалин Зураб Джавахадзе/ТАСС
Описание
Валерий Гаркалин
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гаркалин госпитализирован с двусторонним воспалением легких, его доставили в одну из московских больниц. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС, где преподает артист.

"У Валерия Гаркалина установили диагноз - двустороннее воспаление легких, он был госпитализирован два дня назад", - сказали в пресс-службе.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС) по специальности "режиссер эстрады и массовых представлений" (мастерская Вячеслава Шалевича). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях: "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

Среди наиболее известных киноработ: Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992, режиссер Леонид Белозорович), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997, Тигран Кеосаян), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000, Тигран Кеосаян), Аркадий Рябоконь в сериале "Между нами, девочками" (2013, Алексей Кирющенко), Седов в криминальном фильме Марии Маханько "Шахматная королева" (2018). В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.

Теги
РоссияГаркалин, Валерий Борисович
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