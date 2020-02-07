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МИД РФ поблагодарил Эстонию и Финляндию за помощь в спасении российских моряков

В дипведомстве также подчеркнули, что со всеми пострадавшими сотрудники консульских отделов российских посольств в Финляндии и Эстонии поддерживают постоянный контакт

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ выразило благодарность службам спасения Эстонии и Финляндии за оперативную помощь российским морякам, потерпевшим крушение на рыболовецком судне у берегов Эстонии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ночь с 6 на 7 февраля российское рыболовецкое судно "Поньгома" (экипаж - семь человек, все граждане России, порт приписки - Санкт- Петербург) затонуло у берегов Эстонии, - сообщили в МИД РФ. - Приняты все необходимые меры для спасения российских моряков: двое находятся в госпитале в Хельсинки, пятеро уже выписаны из больницы в Таллине, их жизни ничего не угрожает. Выражаем признательность финским и эстонским спасательным службам за профессиональные оперативные действия".

В дипведомстве также подчеркнули, что со всеми пострадавшими сотрудники консульских отделов российских посольств в Финляндии и Эстонии поддерживают постоянный контакт. "Установлена связь с судовладельцем для решения вопроса об отправке россиян на родину", - добавили в министерстве.

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