Резкое потепление ожидается в регионах Центральной России к понедельнику

ТАСС, 7 февраля. Синоптики прогнозируют резкий переход температуры от минусовых к плюсовым значениям в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 9-10 февраля, местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Зима в Орловской области надолго не задержится. Если в субботу, 8 февраля, дневная температура будет держаться на уровне минус 5-7 градусов, а ночная - минус 12-15, то в воскресенье потеплеет до минус 1 днем и минус 9 градусов ночью. В понедельник вовсе ожидается плюсовая температура", - сказала ТАСС дежурный синоптик ЦГМС по региону, уточнив, что сильного ветра и осадков при смене погоды не ожидается.

Во Владимирской области в ночь на 9 февраля ожидается до минус 14-19 градусов, но днем температура воздуха повысится до 6-7 градусов, 10 февраля потеплеет до минус 1 градуса, местами пройдет мокрый снег. В Калужском регионе, по данным синоптиков, в пятницу и субботу будет до минус 7 градусов днем и минус 15 ночью, в дневные часы воскресенья и понедельника - минус 1 и плюс 1 градус соответственно.

До нуля - минус 1 градуса 10 февраля прогнозируется в Ивановской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях, где еще в воскресенье днем, по информации местных ЦГМС, будет около минус 5-7 градусов.

Наибольшее потепление ожидается в понедельник в Смоленской области, до плюс 2-3 градусов, пройдет мокрый снег, местами небольшой дождь. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Тверской областях температура поднимется до плюс 1 градуса, также местами возможны небольшие осадки, снег, мокрый снег, отметили в региональных гидрометцентрах.

В среднем по ЦФО, по данным сайта Гидрометцентра России, с 9 февраля ожидается повышение температуры на 3-5 градусов. Потепление, по информации Центра погоды "Фобос", связано с отступлением североатлантического циклона и установлением западно-восточного переноса воздушных масс, что принесет слякотную погоду с околонулевыми температурами.