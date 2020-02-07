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Восемь из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию, доставят в Дагестан

За ними уже выехали родственники

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Восемь из 26 детей, доставленных ночью в пятницу из Сирии в Россию, перевезут в Дагестан, за ними уже выехали их родственники, сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

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"Из 26 доставленных из Сирии в Россию детей восемь - наши. Среди них четверо мальчиков разного возраста, остальные - девочки. В ближайшее время дети будут доставлены в Дагестан", - сказала Ежова.

По ее словам, в республику детей будут доставлять "их родственники, опекуны и законные представители, которые уже находятся в Москве".

В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей. По ее данным, возраст детей - от двух до 17 лет. Сейчас дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НМИЦ).

В Сирии и Ираке находятся десятки детей россиян, воевавших на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" либо заключавших браки с боевиками. В 2017 году террористы стали отправлять таких детей в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы пополнить свои ряды. С 2017 года уполномоченный по правам ребенка в РФ вместе с рядом ведомств ведет работу по возвращению детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.

Теги
РоссияДагестан
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