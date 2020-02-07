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Средняя зарплата в Чечне в январе-ноябре 2019 года увеличилась на 6,6%

Она составляет 27 тыс. 145 рублей

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Средняя заработная плата в Чеченской Республике в январе-ноябре 2019 года выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 27 тыс. 145 рублей. Об этом говорится на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе-ноябре 2019 года составила 27145,7 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,6%", - говорится в сообщении. Отмечается, что реальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2019 года составила 102,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Наиболее высокооплачиваемыми за этот период были работники организаций по видам экономической деятельности "Деятельность финансовая и страховая" и "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", у которых среднемесячная заработная плата составила 179,9% и 166,6% соответственно к общереспубликанскому уровню.

Самая низкая зарплата в регионе зафиксирована у работников по видам деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" и "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" - 49,4% и 54,7% от общереспубликанского уровня соответственно.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уровень безработицы снизился в Чечне с 2007 года почти в 10 раз - до 8%. При этом он отметил, что проблема безработицы по-прежнему остается одной из самых актуальных для региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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