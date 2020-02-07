Все билеты авиакомпании "Ямал" по южным направлениям будут стоить 10 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Все билеты на авиарейсы с территории Ямало-Ненецкого автономного округа по южным направлениям, осуществляемые авиакомпанией "Ямал", будут продаваться по фиксированной цене в 10 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Все билеты нашей авиакомпании "Ямал" на юг будут стоить одинаково - 10 тыс. рублей", - сказал он, добавив, что в прошлом году в округе количество субсидируемых рейсов было увеличено в два раза.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.