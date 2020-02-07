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МИД РФ обвинил греческого автора путеводителей в очернении России и РПЦ

В сообщении ведомства отмечается, что Александрос Массаветас провел прямую аналогию между Русской православной церковью и радикальным исламом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вышедшая в Греции книга Александроса Массаветаса "Третий Рим" и интервью с автором, опубликованное 28 января 2020 года в газете Kathimerini, изобилуют лживыми утверждениями и абсурдными обвинениями в адрес России. Такого мнения придерживается МИД РФ, где упомянутая книга и публикация о ней отнесены к разряду фейков.

"Массаветас призывает греческого читателя осознать "всю серьезность геостратегической угрозы со стороны России", на протяжении веков пытающейся "подорвать могущество Афин" и активно использующей для этого Русскую православную церковь (РПЦ), - обратили внимание в дипведомстве. - В больном воображении "разоблачителя" наша страна предстает зловещей силой, которая ведет против Греции "гибридную войну", "исключительно организованно и умело" манипулирует греческим общественным мнением, подкупает влиятельных комментаторов и шантажирует иерархов Элладской православной церкви".

В министерстве выразили недоумение в связи с тем, что самые яркие совместные достижения, которыми россияне дорожат вместе с греками, а также двусторонние культурно-гуманитарные мероприятия "являются, в подаче автора, ничем иным, как прямым вредительством со стороны Москвы и вмешательством во внутренние дела Греции".

"Массаветас дошел до того, что провел прямую аналогию между Русской православной церковью и радикальным исламом на том основании, что в ряд храмов РПЦ могут не впустить женщин в брюках, а также открыто противопоставляет нашу православную традицию греческой, - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ. - Одновременно он без малейшего зазрения совести заявляет, что его сложно заподозрить в нелюбви к русскому православию".

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Массаветас не является историком или писателем, зарабатывая на жизнь написанием туристических путеводителей. "Охотно предоставляя трибуну подобным персонажам, которые готовы идти на любые ухищрения и откровенные подлоги, чтобы извратить и очернить общие страницы российско-греческой истории, определенные СМИ Греции лишний раз демонстрируют свою ориентацию на внешние силы, желающие вбить клин между Москвой и Афинами", - считают в МИД РФ.

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Россия
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