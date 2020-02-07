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Китайская вирусная пневмония

Посол РФ пообещал содействие россиянам на лайнере в Японии после карантина

Российское посольство в Японии поддерживает постоянный контакт с находящимися на борту Diamond Princess россиянами

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии окажет российским пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама, все необходимое содействие и после того, как на судне завершится двухнедельный карантин в связи с коронавирусом. Об этом в пятницу заявил в интервью ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника посол РФ в Японии Михаил Галузин.

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"Мы все-таки надеемся, что ситуация под контролем, и на данным момент исходим из того, что карантин, как заявляют японские власти, продлится в течение двух недель, считая от 5 февраля, после чего наши граждане смогут выбирать свои дальнейшие маршруты. И, естественно, на протяжении всего этого периода, пока наши граждане не покинут Японию, мы будем оказывать им все необходимое содействие", - подчеркнул он.

Галузин рассказал, что посольство РФ в Японии поддерживает постоянный контакт с находящимися на борту Diamond Princess россиянами. "Мы оказываем нашим согражданам всю необходимую и возможную в такой ситуации помощь, включая доставку необходимых нашим соотечественникам медикаментов", - добавил он, подчеркнув, что российское дипломатическое представительство находится в тесном взаимодействии с японскими властями. Ранее посольство РФ в Японии также сообщало, что занимается решением вопроса о продлении срока виз российских граждан, которые находятся на борту судна.

По данным Министерства здравоохранения, благосостояния и труда Японии, к настоящему времени заражение новым коронавирусом было выявлено у 61 пассажира лайнера, россиян среди них нет. Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек - граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

 

Теги
ЯпонияРоссияКитайская вирусная пневмония
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