{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кировские власти проверят информацию об убивающем ветеранов анестезиологе

О совершаемых преступлениях врач якобы сам рассказал на форуме "Двач"

ТАСС, 7 февраля. Министерство здравоохранения Кировской области  проверяет информации об анестезиологе госпиталя для ветеранов, который якобы сознался в умерщвлении пациентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее на форуме "Двач" один из пользователей, представившийся врачом-анестезиологом, признался в убийстве пациентов - мужчина заявил, что отключает аппараты искусственной вентиляции легких. В подтверждение своих слов мужчина приложил фотографию рабочего костюма и бейджа. Благодаря этому интернет-пользователи сумели раскрыть личность врача.

"По факту данного инцидента Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что врач-анестезиолог действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, однако, по словам самого медика, он не принимал участие в обсуждении на форуме.

"Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", - уточнили в пресс-службе.

Свои проверки после появления информации проводят также прокуратура и региональное управление Росздравнадзора.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Посол РФ пообещал содействие россиянам на лайнере в Японии после карантина
Российское посольство в Японии поддерживает постоянный контакт с находящимися на борту Diamond Princess россиянами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС