Кировские власти проверят информацию об убивающем ветеранов анестезиологе

ТАСС, 7 февраля. Министерство здравоохранения Кировской области проверяет информации об анестезиологе госпиталя для ветеранов, который якобы сознался в умерщвлении пациентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее на форуме "Двач" один из пользователей, представившийся врачом-анестезиологом, признался в убийстве пациентов - мужчина заявил, что отключает аппараты искусственной вентиляции легких. В подтверждение своих слов мужчина приложил фотографию рабочего костюма и бейджа. Благодаря этому интернет-пользователи сумели раскрыть личность врача.

"По факту данного инцидента Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что врач-анестезиолог действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, однако, по словам самого медика, он не принимал участие в обсуждении на форуме.

"Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", - уточнили в пресс-службе.

Свои проверки после появления информации проводят также прокуратура и региональное управление Росздравнадзора.