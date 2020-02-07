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Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Срок действия вида на жительство Сноудена истекает в апреле

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления. Об этом сообщил в пятницу адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

"Я очень надеюсь, что Россия не отдаст его [Сноудена] США. Буквально вчера мы с ним виделись. У него заканчивается вид на жительство в апреле 2020 года. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продлить его еще на несколько лет", - сказал адвокат в ходе заседания экспертной гостиной "Риски и возможности бизнеса в 2020 году", состоявшейся в Москве.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители американской администрации неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, нанесшим серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Теги
РоссияСноуден, Эдвард
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