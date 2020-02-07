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Китайская вирусная пневмония

ВОЗ заявила о хронической нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в страны каждого региона направляются комплекты для проведения анализов, маски, перчатки, респираторы и халаты

ТАСС, 7 февраля. Мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса. С таким заявлением выступил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы направляем комплекты для проведения анализов, маски, перчатки, респираторы и халаты в страны каждого региона. Тем не менее, мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты", - приводятся его слова на официальной странице ВОЗ в Twitter.

В четверг Гебрейесус сообщил, что 11 и 12 февраля будет проведен глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV. По его словам, эта встреча призвана определить приоритеты в исследовании пневмонии и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусКитайская вирусная пневмония
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