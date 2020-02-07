Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России. Об этом сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Захид.нет".

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вопрос о возвращении в Россию останков Николая Кузнецова необходимо решать в рамках переговоров с Россией о возвращении удерживаемых лиц. Львовский мэр считает, что этим вопросом должны заниматься Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины (СБУ), а также президент Украины Владимир Зеленский, в том числе в ходе переговоров с Россией на высшем уровне. Садовый также утверждал, что Украина "страдает от российской агрессии".

"Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики", - заявил мэр Садовый на заседании Львовского горсовета во время рассмотрения в пятницу вопроса о передаче в Россию праха Кузнецова. "Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства", - заявил Садовый.

"Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы дали свое толкование, - добавил Садовый. - Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны". Мэр Львова утверждал, что "в мировой практике таких случаев было сотни".

Львовский горсовет (мэрия) в прошлом году также отказался передавать останки Кузнецова в Россию, сославшись на то, что этим вопросом должно заниматься СБУ. Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове неоднократно становилась мишенью вандалов. В марте 2019 года с надгробной плиты был похищен бронзовый барельеф 21 июня 2018 года вандалы осквернили могилу Кузнецова, разрисовав ее.

Подвиг Николая Кузнецова

Николай Иванович Кузнецов (1911-1944) - советский разведчик, Герой Советского Союза (1944; посмертно). В годы Великой Отечественной войны под видом немецкого обер-лейтенанта добывал развединформацию на территории Украины, лично ликвидировал ряд немецких генералов и высокопоставленных чиновников. Николаю Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о готовившемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Погиб в ночь с 8 на 9 марта 1944 года в бою с националистами из Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) в селе Боратин под Львовом.

В последние годы на Украине участились акты вандализма на почве исторической, религиозной, межнациональной ненависти. Украинские националисты уже давно выступают против увековечивания памяти Кузнецова, в частности, были снесены несколько монументов, установленных в его честь. Это произошло, например, в 2015 году в Ровенской области, тогда же Кузнецов был внесен властями в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации.