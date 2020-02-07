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Самарская прокуратура проверяет информацию о ветеране, живущем без газа и горячей воды

По данным из СМИ и соцсетей, пожилой женщине при этом продолжают приходить квитанции об оплате коммунальных услуг

САМАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области проверяет информацию, появившуюся в СМИ и социальных сетях, о 89-летней женщине-ветеране, которая проживает в доме без горячей воды и газа. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

"Организована проверка по публикации о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

По данным из СМИ и соцсетей, в Самаре 89-летняя женщина, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, проживает в квартире дома на улице Балаковской, где отсутствуют газ и горячая вода, при этом ей продолжают приходить квитанции об оплате коммунальных услуг.

Как отмечают в прокуратуре, исполняющим обязанности прокурора области Игорем Харитоновым дано поручение тщательно разобраться в ситуации и при необходимости мерами прокурорского воздействия обеспечить ветерана коммунальными услугами.

Теги
РоссияСамарская область
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