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Под Саратовом впервые за 50 лет реконструируют аэроклуб, в котором занимался Гагарин

Он находится в поселке Дубки

САРАТОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Аэроклуб под Саратовом, где занимался первый космонавт Юрий Гагарин, реконструируют и сделают частью Парка покорителей космоса, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область, от которой он был избран в нижнюю палату парламента.

В ноябре прошлого года в Саратове прошла презентация проекта "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина", на которой Вячеславу Володину был задан вопрос о дальнейшем развитии Гагаринского аэроклуба. Парк покорителей космоса планируется создать в Энгельсском районе Саратовской области на месте, где приземлился Гагарин после своего первого легендарного полета. Строительство начнется в 2020 году. Место приземления Гагарина находится вблизи г. Энгельса Саратовской области. В 1965 году на месте приземления был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 метров. Позже на постаменте перед обелиском установили памятник первому космонавту.

"На протяжении 50 лет в аэроклубе, к сожалению, практически ничего не изменилось. А это уникальное место, здесь учился летать Юрий Гагарин. <…> В течение года нужно подготовить новый проект реконструкции аэроклуба, это должно стать составной частью мероприятий по созданию Парка покорителей космоса", - сказал Володин.

По его словам, в планах - сделать аэроклуб центром притяжения для молодых людей, студентов, курсантов, чтобы они могли здесь в современных условиях учиться летать и прыгать с парашютом.

Саратовский аэроклуб находится в поселке Дубки, официальной датой создания считается 4 апреля 1933 года. Общая площадь аэродрома - 287 га. 25 октября 1954 года к занятиям в аэроклубе приступил Юрий Гагарин, в апреле 1974 года центру было присвоено его имя. Среди выпускников аэроклуба - 29 Героев Советского Союза. В аэроклубе им. Ю. А. Гагарина ДОСААФ сейчас выполняются спортивные прыжки с парашютом и тренировки спортсменов-вертолетчиков.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская область
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