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В ростовских аптеках бесплатно раздают медицинские маски в сезон гриппа и ОРВИ

По словам министра здравоохранения региона Татьяны Быковской, дефицита масок не наблюдается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Медицинские маски начали раздавать бесплатно в аптеках сети их единственного производителя в Ростове-на-Дону в сезон гриппа и ОРВИ. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Ранее представитель единственного предприятия, производящего медицинские маски в Ростовской области, сообщал, что производство приостановлено, работает один станок из четырех - ожидается очередная поставка сырья. В среду в территориальном отделении Росздравнадзора сообщили, что производитель медицинских масок выпускает 25-30 тыс. масок в день, дефицита в регионе нет.

"Предприятие ростовское, которое маски производит, они... во всех аптеках предприятия маски раздают. Человек приходит в аптеку, покупает что-то, а ему бесплатно маску дают", - сказала Быковская, отметив, что в регионе не наблюдается дефицита данного товара.

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Она добавила, что в Ростовской области есть небольшое увеличение цены на маски. Это вызвано тем, что население из-за страха распространения коронавируса скупает маски, боясь их дефицита в будущем.

"Наверное, стали они чуть дороже, к сожалению это так всегда бывает, когда возникают такие [ситуации]. Раньше они были 5-7 рублей, сейчас 10-12. Надо нам с вами [с представителями СМИ] разъяснять населению, что не надо ничего покупать про запас и не надо на этой ситуации давать возможность фармацевтической промышленности наживаться на проблеме", - добавила она.

О вирусе

Руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев добавил, что на данный момент, в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Всего же под наблюдением находятся 200 человек.

"На сегодня у нас под наблюдением находятся 200 человек. Это люди, которые вернулись из Китая с отдыха. Либо имеющие вид на жительство граждане КНР. Соответственно, по части из них уже наблюдение снялось", - сказал Ковалев.

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РоссияРостовская область
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