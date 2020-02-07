Кабмин утвердил правила освобождения осужденных при тяжких болезнях

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила направления осужденных на медосвидетельствование для освобождения при наличии тяжких заболеваний. Текст постановления, подписанного главой правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В прежнее постановление кабмина от 2004 года №54 "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению в связи с болезнью" теперь включены правила направления на медосвидетельствование с четкими временными сроками. Основанием для направления на медосвидетельствание является обращение самого осужденного, "у которого наступило психическое расстройство", или "заболевшего иной тяжкой болезнью, препятствующей отбыванию наказания", или обращение его законного представителя, а также подготовка начальником учреждения представления об освобождении осужденного в связи с тяжкой болезнью.

Получив документы на осужденного из медчасти, начальник учреждения "не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения", должен направить их в медицинскую организацию. При этом направление осужденного на медосвидетельствование не зависит от времени, прошедшего от предыдущего медосвидетельствования.

Медосвидетельстование

Также внесены изменения в правила медосвидетельствования. Помимо того, что оно должно быть назначено не позднее 10 дней с момента поступления документов, на саму процедуру также отводится не более 10 рабочих дней. Лишь при необходимости дополнительного обследования или получения дополнительных сведений о состоянии здоровья осужденного оно может быть продлено, но не более чем на месяц.

После назначения даты, времени и места проведения медосвидетельствования начальник учреждения должен не позднее следующего рабочего дня уведомить об этом осужденного или его законного представителя. "Необходимым условием проведения медицинского освидетельствования является данное осужденным или его законным представителем добровольное согласие на проведение медицинского освидетельствования на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о методах медицинского осмотра и медицинских исследований, связанного с ними риска, возможных вариантах медицинского вмешательства, а также о его последствиях", - говорится в новых правилах. Возможный отказ осужденного от обследования должен быть отражен в документе.

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья, возможно медобследование без добровольного согласия.

Согласие обследуемого

Врачебная комиссия вправе направить осужденного на дополнительное обследование или запросить дополнительно сведения из организации, где он проходил лечение или наблюдение, но тоже лишь с его согласия (при отказе медосвидетельстование прекращается). Решение врачебной комиссии считается принятым, если оно поддержано двумя третями голосов, отражается и возможное особое мнение. В тот же день о нем объявляют осужденному и его законному представителю, и в течение трех рабочих дней оформляют заключение о наличии или отсутствии болезни, препятствующей нахождению в местах лишения свободы. Копию выдают осужденному и его представителю.

Статистика ФСИН

По данным ФСИН России, в 2017 году из 4191 осужденных, представленных в суд для освобождения в связи с болезнью, освобождены от отбывания наказания 2341 человек (55,8%), что на 38,7% больше, чем в 2016 году. В 2018 году из 4202 осужденных, чьи ходатайства были поданы в суды для освобождения в связи с тяжелыми заболеваниями, освобождены 2438 человек (58%). В 2015 году из-за тяжелых заболеваний из российских колоний были освобождены 1105 человек.