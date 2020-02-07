Гданьский монетный двор посвятил "Ведьмаку" серию монет

Ограниченная партия первых монет была выпущена в конце 2019 года и пользуется большой популярностью среди поклонников и коллекционеров. Если заказать монету сейчас, получить ее можно будет не раньше середины марта. Монетный двор получил исключительные права на выпуск серии монет по мотивам разных книг или ключевых моментов саги. Как ожидается, новые монеты цикла будут появляться один раз в год.

На реверсе первой монеты серии представлен главный герой саги по имени Геральт, который с золоченым мечом в руках пытается защитить своих друзей от заклятия темных сил. Монета выполнена из серебра высшей пробы с использованием техники трехмерной печати. На аверсе размещена знакомая поклонникам "Ведьмака" символика - волк, меч и замок. Монета весит две унции и стоит $427.

В серии есть также килограммовая монета с изображением сцены, когда Геральт объявил королеве о намерении жениться на ее дочери. Она украшена двумя агатами. Ее стоимость составляет $4272.

Сага "Ведьмак" была написана в период между 1986 и 2013 годами и переведена на 20 языков. Она входит в список бестселлеров по версии The New York Times. Впервые эта история была экранизирована в 2001 году. Netflix выпустил первый сезон сериала "Ведьмак" в декабре прошлого года. За неделю интерес к нему проявили 127 млн зрителей. Премьера второго сезона запланирована на 2021 год. Ведьмак также стал героем популярных компьютерных игр, комиксов и даже театральных постановок.