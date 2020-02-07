Власти Чечни заявили, что в Instagram распространяются фейковые страницы от имени Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Фейковые страницы, которые ведутся якобы от имени главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram, вводят в заблуждение обманутых подписчиков, об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы, якобы принадлежащие главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Практически под каждой из публикаций, сделанных неизвестными от имени Рамзана Кадырова на этих страницах, введенные в заблуждение пользователи соцсети активно ведут обсуждения на различные темы", - говорится на сайте главы и правительства республики. Как отмечается, "обманутые подписчики под постами оставляют более тысячи комментариев".

По информации пресс-службы главы и правительства республики, на одной из фейковых страниц объявлен конкурс, условием которого является подписка на аккаунт, а в качестве вознаграждения за это действие автор объявил три миллиона рублей. "Таким образом, злоумышленники используют его имя для раскрутки своих аккаунтов. Информируем пользователей, что Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к данной странице", - говорится в сообщении.

В пресс-службе так же добавили, что глава Чечни многие годы занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, в том числе и по упоминаемости в соцсетях и не нуждается в таком методе продвижения своих информационных ресурсов. Там же подчеркнули, что ссылки на аккаунты главы субъекта размещены на официальном портале главы и правительства Чечни.