Путин во время переговоров в Сочи угостил Лукашенко кашей с ягодами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в начале переговоров в Сочи угостил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко кашей. Кадры начала этой беседы в формате один на один показал телеканал "Россия 24".

"Кашку с утра ели?" - спросил Путин президента Белоруссии, когда они сели за накрытый для двух лидеров стол, на котором помимо тарелок с кашей, украшенной ягодами, стояли блюда с овощами и бокалы с соком.

"Не на воде же", - ответил ему Лукашенко.

"Попробуйте, вам понравится", - уговаривал его российский президент.

Путин ранее говорил, что каши входят в его утренний рацион. Так, в 2016 году, отвечая на один из поступивших на "Прямую линию" детских вопросов - о своем отношении к подобной еде, президент признался, что с удовольствием ест их каждый день. Он подчеркнул, что с возрастом его отношение к кашам "поменялось в лучшую сторону". "Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу", - пошутил Путин.

В 2017 году, отвечая на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта, своим любимым блюдом президент вновь назвал кашу - рисовую, гречневую или пшенную. "Овсянку я не ем", - добавил он.