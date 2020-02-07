Лиса проникла в здание британского парламента

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Лиса проникла в парламент Великобритании. Об этом на своей странице в Twitter сообщила депутат-консерватор Джулия Лопес.

"Выхожу в конце рабочего дня из парламентского офиса и вижу лису, поднимающуюся по эскалатору в "Порткуллис-хаус"! Мы видели некоторые странные вещи... но такого еще нет!" - написала она.