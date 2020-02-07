Лиса проникла в здание британского парламента

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Лиса проникла в парламент Великобритании. Об этом на своей странице в Twitter сообщила депутат-консерватор Джулия Лопес.
"Выхожу в конце рабочего дня из парламентского офиса и вижу лису, поднимающуюся по эскалатору в "Порткуллис-хаус"! Мы видели некоторые странные вещи... но такого еще нет!" - написала она.
Лису поймали полицейские и поместили ее в коробку, в которой вынесли животное на улицу и отпустили.
The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020
Как информировала вещательная корпорация Би-би-си, в парках и скверах Лондона живут около 13 тыс. видов животных, среди которых можно встретить лис, барсуков, сов и попугаев. Экологи отмечают, что многие звери переместились из леса в город из-за обилия и доступности пищи в городе.